Chi è Ciro Immobile, il bomber della Lazio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dagli esordi con la Juventus all’exploit nella Lazio, ecco chi è Ciro Immobile. La carriera e la vita privata dell’attaccante. ROMA – Uno degli attaccanti più forti nel panorama nazionale è sicuramente Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sembra essere in una condizione eccezionale. Andiamo a ripercorrere la sua carriera e conoscere meglio la sua vita privata. Chi è Ciro Immobile, la carriera dell’attaccante italiano Nato il 20 febbraio 1990 (Pesci) a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Ciro Immobile si è avvicinato al mondo del calcio nella squadra della sua città prima di trasferirsi a Sorrento dove gioca una stagione con gli Allievi. Nel 2017 ha accettato la proposta della Juventus che gli ha permesso di esordire tra i professionisti. I prestiti di Siena e Grosseto prima dell’exploit al Pescara di Zeman con Insigne e Verratti. La ... newsmondo

