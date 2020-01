Calciomercato, gennaio di colori (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si è chiuso gennaio, nessuno ha dormito, c’è stato il Calciomercato. Ha portato doni un po’ a tutti, come un Babbo Natale in ritardo per un guasto della slitta. E sono stati bei regali o piccoli pensieri, cianfrusaglie scoperte al banco dell’usato, oppure, ma solo in piccolo saldo, oggetti di marca. ilfoglio

