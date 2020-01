Brindisi, aggrediscono e interrompono medici mentre operano un paziente per far visitare il proprio familiare (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una equipe medica è stata brutalmente interrotta durante una operazione chirurgica presso l’ospedale di Brindisi, il Perrino. A irrompere nella sala operatoria i familiari di un altro paziente, che pretendevano venisse visitato immediatamente. L’Ordine dei medici condanna l’accaduto e sollecita l’Asl a mettere in sicurezza gli operatori sanitari. Brindisi, aggrediscono e interrompono medici mentre operano un paziente per far visitare il proprio familiare LEGGI ANCHE> Treviso, si fingeva medico chirurgo senza laurea: scompare dopo il decesso di una paziente Durante la notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio i familiari di un paziente ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi ha preteso con violenza che il loro familiare venisse visitato. Dopo aver strattonato con forza il medico di guardia, hanno raggiunto la sala operatoria dove il primario, che ... giornalettismo

