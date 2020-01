Blair Witch ora disponibile in edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bloober Team S.A e Koch Media sono felici di annunciare che la versione fisica dell’acclamato gioco horror, Blair Witch, è ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One. Blair Witch è un horror psicologico, story-driven, in prima persona basato sul cult cinematografico Blair Witch. E’ il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville, nel Maryland. Unisciti alla ricerca nei panni di Ellis, un ex poliziotto dal passato travagliato. Quella che inizierà come un’ordinaria investigazione, si trasformerà in un incubo senza fine quando ti ritroverai faccia a faccia con le tue paure e con la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta i boschi… UNA STORIA SULLA DISCESA UMANA NELLE TENEBREDalle menti creative dietro l’acclamato Layers of Fear, sperimenta in prima persona la paura ... gamerbrain

