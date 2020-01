Better Call Saul, la stagione 5 arriva su Netflix - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Better Call Saul torna con la stagione 5, già confermato anche il successivo e conclusivo capitolo dello spin-off di Breaking Bad: ecco tutto quello che c’è da sapere Better Call Saul, il celebre spin-off di Breaking Bad, arriva con la promettente quinta stagione, nel frattempo è già stata confermata la successiva che concluderà la serie tv. Better Call Saul, dove eravamo rimasti? Nella quarta stagione c’è stato il cambiamento che tanto aspettavamo in Jim McGill, interpretato da un grande Bob Odenkirk. La passata stagione ci ha mostrato il protagonista mentre affrontava un grande dolore, causato, più che dalla scomparsa del fratello, dall'anno di sospensione dalla professione di avvocato in seguito allo scontro legale con Chuck. In quest’anno Jim si è dedicato alla vendita di telefoni usa e getta, facili da smerciare e non rintracciabili, quindi strumenti ... ilgiornale

