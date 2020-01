Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi a 41 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi. A 41 anni la splendida showgirl darà alla luce il suo terzo figlio: dopo i due maschietti avuti dalla relazione con il campione di calcio Gigi Buffon, non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina. Ma lei è felicissima. Ad annunciare la sua terza gravidanza ci ha pensato la diretta interessata. L’ex modella Alena Seredova sul suo profilo Instagram pubblica due foto in bianco e nero in cui si vede il suo pancione, abbracciato dal compagno. I volti della coppia non si vedono, ma si capisce benissimo cosa vogliono comunicare con gioia al mondo intero. Le due foto sono accompagnate da una frase semplice che svela tutto: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”: a 41 anni Alena Seredova diventa mamma per la terza volta. Si tratta del primo figlio con Alessandro Nasi, mentre per l’ex moglie di Gigi Buffon è il ... bigodino

