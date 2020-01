Rogiosi Editori presenta “Tommaso D’Aquino. De ente et essentia” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rogiosi Editore inaugura la collana “Parthenologos” con il primo volume “Tommaso D’Aquino. De ente et essentia” che sarà presentato sabato 1 febbraio. Sabato 1 febbraio, alle 12, il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore (Aula San Tommaso D’Aquino), in Vico San Domenico 18, ospiterà la presentazione di “Tommaso D’Aquino. De ente et essentia”, una selezione di brani e commenti a cura di Massimiliano Crocco. La scelta del luogo non è casuale: il librò sarà, infatti, presentato nell’aula che vide il grande filosofo e teologo insegnare teologia ai suoi studenti napoletani, e contribuire così alla formazione del pensiero di tanti giovani. Con questa pubblicazione, Rogiosi Editore inaugura la collana “Parthenologos”, un nuovo percorso della casa editrice legato all’universo filosofico, in particolare ai filosofi partenopei o che in terra di Partenope si sono formati. Sabato ... 2anews

