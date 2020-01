Pessimo momento per la Lega secondo l’ultimo sondaggio politico Ixè di fine gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Rete, si sa, gira quasi settimanalmente un sondaggio politico fake, come avrete avuto modo di constatare di recente con un altro nostro approfondimento sul tema. L’ultimo emerso a fine gennaio 2020, però, è stato effettivamente mandato in onda durante Cartabianca e si stratta di uno studio condotto da Ixè. Una panoramica che diventa ulteriormente importante, per quanto “a campione“, in seguito all’esito non scontato della tornata elettorale che c’è stata poco giorni fa in Emilia Romagna a proposito della Lega. L’andamento della Lega con l’ultimo sondaggio politico di fine gennaio 2020 In particolare, come è stato riportato anche da Next Quotidiano, il sondaggio politico fine gennaio 2020 conferma a conti fatti un momento abbastanza particolare per la stessa Lega di Salvini. Il Carroccio, più in particolare, deve fare i conti con una flessione ... bufale

Noovyis : (Pessimo momento per la Lega secondo l’ultimo sondaggio politico Ixè di fine gennaio) Playhitmusic - - trick_hn : Bellissima la trovata di De Rossi al derby, ma chi gli ha fatto il video in curva, non poteva scegliere un momento… - davidebasolo : Giocatore discreto che ha indossato la maglia in un momento storico pessimo per il Milan... non è assolutamente il… -