Mistero su numero centri e liste di attesa all’Asl salerno, la denuncia dell’Anisap (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMistero fitto sulle liste d’attesa per la riabilitazione alla ASL salerno. Per fare luce l’ Anisap, la federazione che rappresenta le istituzioni sanitarie ambulatoriali private, ha scritto anche all’Anac l’ente anti corruzione, denunciando l’assenza di risposta da parte dell’Asl. In un comunicato è infatti scritto che da dicembre l’ANISAP (associazione che rappresenta più di 1.300 strutture e 26.000 addetti, in Campania 150 strutture e 3.000 dipendenti) ha inviato una lettera alla Asl salerno per chiedere legittimamente quale fosse il numero di pazienti nelle liste di attesa per la riabilitazione. I dati dovrebbero essere sui siti web dei singoli centri ma per la maggior parte dei casi non ci sono. Da qui la richiesta dell’Anisap, che i dati vengano forniti alla ASL dai singoli centri, perché solo sulla base di questi dati, ... anteprima24

