Matthew McConaughey in Redeemer | nuova serie tv di Nic Pizzolatto

Matthew McConaughey torna protagonista di Redeemer, serie tv firmata da Nic Pizzolatto. I due si ritrovano dopo la prima stagione di True Detective Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto tornano a collaborare per Redeemer, nuova serie tv in stile True Detective. Redeemer, come sarà la serie con Matthew McConaughey La serie tv, basata sul libro The Churchgoer di Patrick Coleman, sarà ambientata in Texas, ed avrà come protagonista un ex reverendo, divenuto poi una guardia di sicurezza, che conduce una vita dissoluta. Ingaggiato per indagare sulla sparizione di una donna, il protagonista arriverà a scoprire una struttura criminale che lo metterà di fronte anche alle sue scelte fatte nel passato e nel presente. Come è evidente fin dalle prime indiscrezioni sulla trama e soggetti coinvolti, si tratterà di una serie tv molto affine alla prima stagione di True

