Festival di Sanremo 2020, Antonella Clerici difende Amadeus: “Dovremmo abbassare i toni, mi è dispiaciuto per lui”. E poi sulla Rai “tutto risolto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uno strano caso del destino. Antonella Clerici tornerà sul palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio per il suo terzo Festival di Sanremo (dopo la co-conduzione con Bonolis nel 2005 e la conduzione in solitaria nel 2010) , proprio con Francesca Maria Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, protagonista suo malgrado delle polemiche che hanno travolto Amadeus. Il conduttore e direttore artistico è stato, infatti, messo al patibolo nelle scorse settimane per l’affermazione detta alla ragazza, che è sempre stata “un passo indietro” rispetto al campione delle moto, con discrezione ed eleganza. Su queste polemiche e sugli svariati complimenti sulla bellezza fatte da Amadeus alle co-conduttrici, anche per questo è stato criticato, durante la prima conferenza stampa del Festival, interviene direttamente la Clerici. “Prima di tutto dico che dovremmo abbassare i toni e cercare di essere ... ilfattoquotidiano

Adnkronos : #Sanremo, @MarroneEmma al festival per la prima volta da ospite - chetempochefa : 'Al Bano ha distrutto il Festival di Sanremo!' Ricordiamo il Festival di Sanremo del 1999 di @fabfazio con Al Bano… - SabrinaSalerno : In viaggio verso la città dei fiori...?? #ontheroad #Sanremo2020 @SanremoRai #Festival #Sanremo #Sabrina… -