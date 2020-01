Emily Ratajkowski Instagram, posa sensuale in intimo: «Esagerata!» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emily Ratajkowski è una modella e attrice statunitense. Ha raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. La ragazza, oltre a sfilare per brand famosissimi, ha preso parte a diversi film come L’amore bugiardo – Gone Girl del 2014. Oggi, Emily Ratajkowski su Instagram è una nota influencer e il suo profilo social è seguito da più di 25 milioni di followers. La bella Emily ogni giorno stupisce i suoi ammiratori con delle foto a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha postato una sua in intimo. Le sue curve mozzafiato hanno fatto impazzire i followers. Leggi anche –> Emily Ratajkowski Instagram, lato B in primo piano: «Che paradiso!» Emily Ratajkowski Instagram: posa sensuale in intimo La bellissima Emily Ratajkowski su Instagram ha deciso di stupire i suoi ammiratori con uno scatto artistico molto ... urbanpost

giornali_it : Emily Ratajkowski, nuova linea di intimo, nuove foto da capogiro #30gennaio #AgenzieStampa #Lapresse - LaPresse_news : Emily Ratajkowski, nuova linea di intimo, nuove foto da capogiro - DiegoArS87 : RT @ArturoMinervini: Gigi hai proprio un bidone della spazzatura al posto del cuore. Comunque sì, anch'io ho trovato diverse chiamate di Em… -