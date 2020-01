Don Matteo, ballerino Jordi ex di Amici: “Peso enorme, ero agitato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Don Matteo 12, Lino Di Nuzzo (attore ballerino Jordi) ex di Amici: “Sul set ero agitato” Questa sera torna una nuova puntata di Don Matteo 12. Pasquale (Lino) Di Nuzzo, che nella fiction interpreta Jordi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù Tv. L’ex ballerino di Amici Di Maria De Filippi 12, arrivato in semifinale, ha dichiarato che Terence Hill è sempre stato il mio mito perchè è cresciuto guardando i suoi film che conosce a memoria. Si può immaginare l’emozione che ha provato quando si è trovato a lavorare con lui sul set: “Nella prima scena che abbiamo girato insieme mi tremavano le gambe. Poi mi sono abituato”. Pasquale Di Nuzzo di Don Matteo 12 è davvero una vera e propria rivelazione di questa stagione ed è uno dei nuovi protagonisti e ha conquistato il grande pubblico con la sua bravura da attore, ma anche il fascino del ... lanostratv

