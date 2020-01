Diana Caruso: chi è, Instagram, età, Uomini e donne (Di giovedì 30 gennaio 2020) Capelli rosso fuoco, occhi celesti e gote sempre colorate. Diana Caruso di Uomini e donne ha conquistato il parterre maschile nelle ultime settimane di messa in onda della trasmissione, ma di lei si conosce ancora poco. Ecco le informazioni che siamo riusciti ad estrapolare dai social network e dalle registrazioni del dating show di Maria De Filippi.Diana Caruso non pare avere più di 50 anni. Laureata in Economia con la passione del bodybuilding e dell'arte (recita in teatro, canta e suona il piano e la chitarra acustica), dal marcato accento siciliano, oseremmo dire catanese, da un tweet si ricava che potrebbe lavorare in banca. Nel tempo libero, si occupa di volontariato. È possibile seguirla sui social attraverso il suo aggiornatissimo profilo Instagram. Diana Caruso: chi è, Instagram, età, Uomini e donne 30 gennaio 2020 10:39. blogo

