Coronavirus | primi due casi accertati in Italia | chiuso traffico aereo da e per la Cina

Coronavirus - la nave non riparte stasera da Civitavecchia : stop imbarchi - 1.000 stasera in hotel. Primi test negativi sulla coppia cinese : Sono negativi i Primi esami di Coronavirus sulla coppia di Macao a bordo della nave da crociera Costa Smeralda bloccata in porto a Civitavecchia con circa settemila passeggeri. La procedura...

Coronavirus - caso sospetto su una nave da Crociera : esiti rassicuranti dai primi test - il Sindaco di Civitavecchia non autorizza lo sbarco : Avrebbero dato esiti rassicuranti, apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i primi test sui due cittadini cinesi in isolamento sulla nave da Crociera Costa Smeralda a Civitavecchia eseguiti allo Spallanzani di Roma. “Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorita’ hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti ...

Coronavirus a Civitavecchia : i primi test escludono il contagio : Una nave da crociera è stata bloccata nel porto di Civitavecchia per sospetto contagio da Coronavirus. A bordo infatti una coppia proveniente da Hong Kong aveva mostrato sintomi simili al virus cinese che spaventa il mondo. Dai primi test però, come riporta il sito Ansa, non si tratterebbe del temibile virus. Coronavirus a Civitavecchia: i primi test escludono il contagio LEGGI ANCHE> Le bufale italiane sul Coronavirus Non si tratterrebbe di ...

Coronavirus - cinesi in isolamento su nave da crociera a Civitavecchia : «Primi test escludono virus» : Una coppia di Macao sottoposta ai test dai medici dello Spallanzani di Roma. A bordo della Costa Crociere, 7mila persone tra passeggeri e personale. La Russia chiude i confini con la Cina

Coronavirus cinese : studio rivela quando sono iniziati i primi contagi da uomo a uomo : Una ricerca pubblicata sul “New England Journal of Medicine”, condotta da un team di scienziati cinesi dei Centers for Disease Control and Prevention del Paese, con il supporto del Ministero della Scienza e Tecnologia, ha condotto un’analisi sui primi 425 pazienti con polmonite da nuovo Coronavirus cinese, ed ha rilevato che “ci sono prove che la trasmissione da uomo a uomo sia avvenuta tra i contatti stretti” ...

Coronavirus - 170 morti e mille nuovi contagi. Primi casi conclamati in India e Filippine : Il numero di nuovi casi nella provincia focolaio ha segnato comunque un rallentamento negli ultimi tre giorni. All’estero sono una settantina, distribuiti in una ventina di Paesi. In Cina Ikea chiude tutti i negozi