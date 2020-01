Coronavirus, le proteste dei passeggeri sulla nave: "Bloccati da ore" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Casi sospetti di Coronavirus su una nave Costa ferma al porto di Civitavecchia. I passeggeri Bloccati a bordo: "Poche notizie e tanta confusione" È bloccata da questa mattina al porto di Civitavecchia la Costa Smeralda con a bordo due casi sospetti di Coronavirus. Una donna di 54 anni proveniente da Macao ha iniziato ad accusare febbre alta e problemi respiratori e si è recata all'ospedale di bordo. Subito è stata messa in isolamento insieme al compagno che per il momento non sembra presentare sintomi. Così sono state attivate tutte le procedure sanitarie e gli oltre 6mila passeggeri sono stati Bloccati sulla nave in attesa degli esiti dei controlli. I campioni da analizzare sono già stati prelevati dal personale medico dell'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani e a breve saranno pubblicati i risultati. Nel frattempo, i passeggeri devono ... ilgiornale

