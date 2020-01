Coronavirus, Conte: “Confermati i primi due casi in Italia, situazione seria ma non ci faremo trovare impreparati” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stanza d’albergo sigillata nel centro di Roma dove negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi ora ricoverata all’ospedale Spallanzani per Coronavirus. E altre misure di prevenzione potrebbero essere applicate per veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. Sono dunque stati accertati due casi di Coronavirus a Roma. “I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha detto il presidente del consiglio. “Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale” ha dichiarato Conte. Sono in corso “attente verifiche per ricostruire il ... meteoweb.eu

