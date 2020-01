Clan Spada, confermata condanna a 8 anni per ‘Romoletto’: voleva estorcere 270mila euro a tabaccaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto anni di carcere per Carmine Spada, detto 'Romoletto', per aver tentato di estorcere 270mila euro a un tabaccaio di Ostia. condannato a otto anni anche il suo braccio destro, Emiliano Belletti. I due hanno picchiato e minacciato di morte l'uomo più volte per intimidirlo e costringerlo a dargli il denaro. roma.fanpage

