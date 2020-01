Calciomercato Inter: trattativa per Slimani, i dettagli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Inter: trattativa per l’attaccante Islam Slimani, l’algerino del Leicester è in prestito al Monaco. I dettagli Dopo il sondaggio per Goran Pandev, l’Inter si sarebbe tuffata su Islam Slimani. L’attaccante algerino del Leicester è attualmente in prestito al Monaco. I nerazzurri starebbero cercando un’idea low cost nelle ultime 24 ore per dare il rinforzo che Antonio Conte aspetta in attacco. Per lui in Ligue 1 7 gol e 7 assist in 14 partite. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Dopo la partita di ieri, nuove riflessioni @Inter su capitolo attaccante: potrebbe arrivarne uno last minute e low… - DiMarzio : L’@Inter chiude per il giovane talento #Satriano del #Nacional, trattato anche dal @CagliariCalcio: domani l’arrivo… - DiMarzio : #Calciomercato, #Inter su #Pandev: si lavora per il ritorno in nerazzurro dopo 9 anni -