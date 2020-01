Andrea Damante già in crisi con Claudia Coppola | La profezia di Giulia De Lellis (Di giovedì 30 gennaio 2020) Andrea Damante sarebbe già in crisi con Claudia Coppola? Sul web troviamo alcuni indizi che vogliono la coppia già lontana. A quanto pare la profezia di Giulia De Lellis sul suo ex non si era sbagliata. In questi mesi ha tenuto banco il gossip relativo alla corna che Andrea Damante ha fatto a Giulia De … L'articolo Andrea Damante già in crisi con Claudia Coppola La profezia di Giulia De Lellis proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SilverMusicR : #tomorrowland2020 – Annunciata la lineup. ANDREA DAMANTE sul palco del primo giorno del Festival! @AndreaDamante… - YolBump : RT @musicalitaest: #TOMORROWLAND 2020 - Annunciata la #lineup. ANDREA DAMANTE sul palco del primo giorno del #Festival ! #edm - marty_mini04 : RT @panelelasalame: Gli occhi di Giulia De Lellis quando parla o vede Andrea Damante sono gli stessi che ha Belen quando guarda Stefano. M… -