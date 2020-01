A che punto è il 5G: nessuno dice sì a Huawei, tutti dicono no a Trump (Di giovedì 30 gennaio 2020) Trump non è ancora riuscito a convincere nessuno. Nel giro di due giorni, il presidente degli Stati Uniti ha incassato due sberle sul 5G. Non che i sospetti si siano dissolti ma Gran Bretagna prima e Unione europea poi, pur introducendo alcune limitazioni e raccomodando controlli stringenti, lo hanno detto con chiarezza: non c'è un bando di Huawei. A oggi, quindi, solo due Stati hanno escluso il gruppo cinese: Stati Uniti e Australia. Il rapporto tra Ue e singoli Stati Le raccomandazioni Ue non risolvono di colpo il puzzle europeo. Come spiega la Commissione, sono “gli attori del mercato” a essere “in gran parte responsabili dell'implementazione sicura del 5G”. E sono sempre gli Stati membri i “responsabili della sicurezza nazionale”. Tuttavia, si rende necessaria una maggiore armonizzazione, perché lo sviluppo delle nuove reti “è una questione di importanza strategica per ... agi

pdnetwork : 'Il segretario @nzingaretti ha detto una frase che è il cuore dell’azione democratica: pancia a terra e orecchie ap… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 dritto al punto: il #proporzionale come il #coronavirus - berlusconi : Quella per il pagamento puntuale dei debiti della pubblica amministrazione è una battaglia che @forza_italia conduc… -