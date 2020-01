Volley, Challenge Cup 2020: Milano supera 3-0 Mladost Kastel e ipoteca il passaggio ai quarti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano travolge 3-0 (25-19 25-20 25-20) i croati delchallenegli ottavi di finale di Challenge Cup. I meneghini con il risultato di oggi ipotecano il passaggio ai quarti. Trascinatore dei meneghini come sempre Nimir Abdel Aziz capace di mettere a referto 21 punti. Molto anche Basic e Clevenot entrambi hanno messo a segno 8 punti. CRONACA DELLA PARTITA Milano parte benissimo e grazie ad Abdel Aziz sale subito 4-1. La reazione dei padroni di casa arriva puntuale e veemente e con Matokovic (14) si riportano in parità (7-7). Nella fase centrale del parziale è un testa a testa molto duro con entrambe le squadre che provano ad imporsi. I ragazzi di Roberto Piazza passano nuovamente in vantaggio con il bolide di Clevenot (8) che fissa il punteggio sul 18-15. I lombardi riescono a gestire bene l’ultima parte del set prima di chiudere col solito Abdel Aziz sul 25-19. Il secondo parziale ... oasport

