Senato dedica un evento a Sanremo 2020, conduce Lorella Cuccarini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Senato dedica un evento a Sanremo 2020 e per la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati è subito “Ti Lascerò”, dato che tra gli ospiti c’è il grande Fausto Leali. In attesa dell’inizio ufficiale della kermesse previsto per il prossimo 4 febbraio ci sarà spazio sabato 1 febbraio per un grande evento a Palazzo Madama in cui verrà reso omaggio alle canzoni più importanti della storia del Festival della canzone italiana. Il Senato dedica un evento a Sanremo e a condurlo ci sarà Lorella Cuccarini, ovvero la più amata dagli italiani. L’evento è dedicato dunque a raccontare la storia del costume e della società italiana attraverso le canzoni che hanno fatto grande il Festival di Sanremo. L’iniziativa è stata fortemente voluta proprio da Maria Elisabetta Alberti Casellati e fa parte del progetto Senato&Cultura lanciato dodici mesi fa. Oltre al ... giornalettismo

