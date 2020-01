Samuel Baiocchi: chi è, Instagram, età, Uomini e Donne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Impariamo a conoscere meglio Samuel Baiocchi, protagonista del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, programma di grande successo del pomeriggio di Canale 5. Non si hanno molte informazioni precise sul cavaliere: dalle dichiarazioni ai giornali e in televisione, sappiamo che è nato a Bologna circa 50 anni fa.Lontano dalle telecamere, Samuel è un imprenditore edile - si occupa di progettazione e ristrutturazioni - e cresce con affetto i suoi due figli, Matteo e Giulia, avuti dall'ex moglie, da cui si è separato. La sua avventura all'interno del dating show di Maria De Filippi è iniziata nel 2015, quando fece perdere la testa alle dame Elga Profili e Barbara De Santi. Dopo alcuni mesi, tuttavia, l'uomo ha smesso di partecipare alla trasmissione, ma non per suo volere. Ecco che cosa aveva rivelato a riguardo: Non sono più stato chiamato dalla redazione, ma non sono ... blogo

