Salvini pronto a invadere Roma. La Raggi: "togliete la corrente ai citofoni" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il leader della Lega ha annunciato una mobilitazione a Roma in programma per il prossimo 16 febbraio "pronti con candidati e progetti". Il sindaco Raggi lo aspetta e ironizza. Salvini se l'è cercata e ora il tormentone del citofono lo accompagnerà per un pò, almeno in ogni sua prossima apparizione nei comizi in giro per …

