L'amica geniale: trama della settima e ottava puntata, stasera su Rai2 in replica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con le repliche della prima stagione in attesa della seconda, in arrivo a febbraio su Rai1: la trama della settima e ottava puntata. L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la settima e ottava puntata della passata stagione, le due che chiudono il primo ciclo di episodi, adattamento del primo romanzo della quadrilogia. In attesa che la serie torni su Rai1, per altre quattro settimane, a partire dal 10 febbraio La trama della settima puntata, che si intitola Fidanzati, ci informa subito che Lila (Gaia Girace) e Stefano Carracci si fidanzano ufficialmente, nonostante la famiglia della ragazza sia ancora convinta del suo impegno con Marcello Solara. I due ragazzi, però, sembrano davvero innamorati e progettano già il matrimonio. Come promessa, Stefano ... movieplayer

