Gina Cetrone: chi è l’ex Fratelli d’Italia e PdL arrestata oggi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una carriera politica tutta nel centrodestra laziale fino agli arresti di oggi. Gina Cetrone, nata nel 1971, per anni si dedica all’azienda di famiglia che produce olio extravergine. Negli anni ’90 si avvicina alle idee di Silvio Berlusconi con Forza Italia e successivamente con il PDL, ma l’esordio delle urne è nel 2009, alle Provinciali di Latina, con il Pdl Armando Cusani, che gli conferirà poi la delega alla valorizzazione dei prodotti locali, marketing e promozione territoriale. Gina Cetrone: chi è l’ex Fratelli d’Italia e PdL arrestata oggi Nel 2010 è inserita nel ‘listino’ della candidata governatrice di centrodestra Renata Polverini, e con lei entra nell’Aula della Pisana, per poi aderire al gruppo del Pdl; sarà anche vicepresidente della commissione regionale Commercio. Nel 2013 il passaggio a Fratelli d’Italia, partito con ... nextquotidiano

