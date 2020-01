“È successo!”. ‘Calori’ improvvisi al GF Vip tra loro due. E ora il pubblico li vuole insieme (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A un passo dal bacio. Al Grande Fratello Vip manca poco, pochissimo tra l’intimità che tutti si aspettano. Parliamo del bellissimo rapporto creatosi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, c’è da dirlo, sono stati ad un passo da un bacio. Vicinissimi. Sognando Grease non è stato galeotto per loro. L’ex moglie di Sarcina ha ammesso di essere attratta dal figlio di Eleonora Giorgi. E adesso tutti aspettano quel bacio. Che non arriverà. “Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica”, dice Paolo. Nessun flirt, nessuna storia d’amore? La casa del Grande Fratello Vip regala sempre grandi sorprese. E anche Clizia è pronta a vivere una storia piena di sentimenti, ma Ciavarro jr. sembra essere abbastanza frenato: le sue parole smontano ogni speranza. Come mai? È un mistero. Nella casa nessun amore è scoppiato. Tutti fermo, anche con l’ingresso di tre super boys ... caffeinamagazine

