Daniele De Rossi, camuffato, era in Curva Sud a cantare cori contro ‘le mamme dei laziali’ | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Che sia sempre stato romanista fino al midollo non è una notizia. E la voglia di assistere a un derby, per la prima volta non dal campo ma dagli spalti, ha portato l’ex capitano della Roma a un cambiamento radicale. Grazie all’aiuto della sua compagna, Sarah Felberbauman, Daniele De Rossi si è camuffato per poter assistere, per la prima volta da anni, alla stracittadina della capitale. E lo ha fatto nel lato più caldo del tifo giallorosso: la Curva Sud. Il video del travestimento è stato pubblicato su Instagram, mentre sui social c’è il filmato di lui sugli spalti mentre canta cori contro i tifosi della Lazio. LEGGI ANCHE > El Shaarawy mostra l’ultimo discorso di Daniele De Rossi negli spogliatoi A svelare questo retroscena è stata la stessa compagna dell’ex calciatore, che poche settimane fa ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo la poco ... giornalettismo

