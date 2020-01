Coppa Italia, Inter in semifinale: il destro di Barella ‘piega’ la Fiorentina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coppa Italia, Inter-Fiorentina 2-1: une rete di Barella regala la semifinale ai nerazzurri. Ora la sfida contro il Napoli di Gattuso. MILANO – Coppa Italia, Inter-Fiorentina 2-1. I nerazzurri sono l’ultima semifinalista della competizione nazionale. La squadra di Conte, al termine di una partita combattuta, ha avuto la meglio sulla Viola grazie alla rete di Barella che ha reso nullo il pareggio di Caceres. Con questo risultato la squadra milanese affronterà il Napoli in semifinale. A San Siro primo tempo poco divertente con le occasioni latitano. alla prima vera chance sono i padroni di casa che trovano il vantaggio grazie alla conclusione di Candreva. Nella ripresa un colpo di testa di Caceres ha pareggiato i conti ma sette minuti dopo il destro di Barella ha regalato la qualificazione alla squadra di Conte. Coppa Italia, Inter-Fiorentina: risultato, marcatori e ... newsmondo

