Australian Open 2020, la seconda semifinale femminile sarà tra Simona Halep e Garbine Muguruza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Delineata anche la seconda semifinale femminile degli Australian Open di tennis: la numero 4, la romena Simona Halep, sfiderà la spagnola Garbine Muguruza per un posto in finale. La prima ha superato con un duplice 6-1 l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero 28, mentre la seconda ha battuto per 7-5 6-3 la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 30. Nella prima sfida c’è stata davvero poca storia tra le due contendenti, con la quarta testa di serie del tabellone, la romena Simona Halep, che ha impiegato appena 54 minuti di gioco per superare con un doppio 6-1 l’estone Anett Kontaveit, numero 28 del seeding. Nel primo set l’estone vince il gioco d’apertura, ma la romena subito trova l’1-1. Il terzo game è il primo lottato, e dopo tre occasioni non sfruttate da Kontaveit, alla prima palla break Halep trova il 2-1, confermando rapidamente lo ... oasport

