Alena Seredova è incinta: aspetta un figlio da Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre". Con queste parole Alena Seredova ha annunciato di essere incinta. La modella ceca aspetta un figlio da Alessandro Nasi, l'imprenditore erede della famiglia Agnelli (è il cugino di Lapo e John Elkann). "Una cicogna arriverà a giugno! E' il nostro amore e tutti lo aspettiamo moltissimo", ha aggiunto in ceco."Ho a fianco un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso, ma voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me. Un terzo figlio da lui? Niente è escluso, però ora che ho 40 anni non voglio fare un figlio per forza. Dovesse arrivare, a me piacciono moltissimo i bambini", aveva dichiarato al settimanale Chi a fine 2018.Alena Seredova è incinta: aspetta un figlio da Alessandro Nasi 29 gennaio 2020 14:08. blogo

