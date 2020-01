VIDEO Roger Federer si prende un warning contro Sandgren: lo svizzero in svantaggio nei quarti di finale degli Australian Open 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Roger Federer soffre e si innervosisce. Lo svizzero in seria difficoltà contro l’americano Tennys Sandgren nei quarti di finale degli Australian Open 2020. Lo svizzero è indietro nello score contro lo statunitense (3-6 6-2 6-2), condizionato anche da alcuni problemi alla schiena. L’elvetico, anche per via dello svantaggio, si lascia andare a qualche parola di troppo nei confronti del giudice di linea e si prende il warning. Un match davvero complicato per il rossocrociato: VIDEO Roger Federer si prende un warning contro Sandgren CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

