Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 16:30 (Di martedì 28 gennaio 2020) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA STRADA PROVINCIALE NEPESINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRATTO COMPRESO TRA I KM 11+000 E 14+000 IN LOCALITÀ SAN LORENZO. SULLA SALARIA, SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA E IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI AUTOSTRADE, QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO, IN USCITA, LO SVINCOLO DI MONTE PORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL’A1 MILANO-NAPOLI. E CONCLUDIAMO CON L’ALLERTA METEO ... romadailynews

