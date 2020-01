Spal Bologna | la capacità di inserimento di Poli

Spal Bologna : Paz e i continui duelli con Petagna : Una delle costanti tattiche di SPAL-Bologna sono stati i duelli tra Paz e Petagna. Il difensore argentino non aveva un compito semplice Non era un appuntamento semplice per Paz. Davanti a sé aveva Petagna, ossia uno degli attaccanti più in forma della Serie A: l’ex Atalanta ha grandi qualità fisiche, sa giocare molto bene SPALle alla porta. Tant’è che è una risorsa tattica preziosissima per far risalire la squadra. In SPAL-Bologna, ...

Pagelle e Highlights 21^ giornata : Napoli-Juventus 2-1 - rinascita azzurra! Roma-Lazio - 1-1 : Acerbi risponde a Dzeko. Inter-Cagliari 1-1 - Nainggolan stoppa i nerazzurri. Torino-Atalanta 0-7 - tracollo granata. Fiorentina-Genoa 0-0. Spal-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow

Serie A - Torino-Atalanta 0-1 (LIVE). Fiorentina-Genoa 0-0 - al Bologna il derby con la Spal : Serie A, i risultati di sabato 25 gennaio. In campo per i consueti tre anticipi SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta.

Calcio - Serie A 2020 : il Bologna vince il derby con la Spal - pari senza reti tra Fiorentina e Genoa : In antipasto all’attesissimo posticipo serale tra Torino e Atalanta, sono oggi già andati in scena due incontri valevoli per la ventunesima giornata della Serie A di Calcio maschile 2020. Nel primo match in programma, a Ferrara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic si è imposto nel derby romagnolo con un 3-1 finale che permette ai felsinei di restare attaccati al treno europeo. Poco più tardi, nel match delle 18, allo stadio Artemio Franchi di ...

Petagna illude la Spal - poi il Bologna rimonta e vince 3-1 : Il derby emiliano tra Bologna e Spal finisce ancora nelle mani del Bologna. I ragazzi di Mihajlovic, dopo il successo in extremis nella gara d’andata, passano anche al Mazza a Ferrara e conquistano la prima vittoria di questo anno solare. La Spal fallisce ancora l’obiettivo di vincere due volte di f

Diretta/ Spal Bologna - risultato finale 1-3 - : Successo in rimonta! : Diretta Spal Bologna streaming video e tv: formazioni ufficiali, quote e risultato live del match per la ventunesima giornata di Serie A.

Spal-Bologna 1-3 : Petagna illude Semplici - Barrow in gol all’esordio : La squadra di Mihajlovic ha vinto in casa della Spal per 3 a 1 e dopo l'iniziale svantaggio i rossoblù hanno mostrato le loro qualità riuscendo ad avere la meglio sugli uomini di Leonardo Semplici colpendoli nel loro momento migliore. Dopo la rete di Petagna per gli estensi, i felsinei hanno ribaltato il match grazie all'autogol di Vicari e alle reti di Barrow e Poli nella ripresa.Continua a leggere

Pagelle e Highlights 21^ giornata : Spal-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow. Brescia-Milan 0-1 - decide ancora Rebic