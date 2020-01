Selena Gomez torna a parlare di Justin Bieber: “Mi sento vittima di abusi emotivi“ (Di martedì 28 gennaio 2020) Selena Gomez è tornata a parlare della sua relazione con Justin Bieber, ecco cosa ha detto la cantante Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Selena Gomez, la nota ed amata cantante all’’Independent ha parlato della sua chiacchierata storia d’amore con Justin Bieber, i due sono stati insieme per sette anni. La cantante si è lasciata sfuggire importanti rivelazioni sulla relazione avuta con il cantante, a detta sua è stata vittima di abusi emotivi. Questo è ciò che ha rivelato: “È molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi“. Selena Gomez ha svelato che la sua canzone “Lose You to Love me” fa riferimento proprio alla sua lunga relazione con Bieber, ad oggi è felice che tra loro sia finita ma ci ha tenuto a precisare che non è odio quello che prova per l’ex ... nonsolo.tv

