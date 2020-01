Raggi: non dimenticare mai orrori Shoah, io dalla parte dei più deboli (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – “Il nostro compito e’ quello di non dimenticare mai gli orrori della Shoah e di tramandare la memoria alle future generazioni. Siamo chiamati tutti a scegliere da che parte stare”. “Io ho scelto di stare con i piu’ deboli, perche’ il male del nostro tempo e’ l’indifferenza. Nessuno puo’ salvare il mondo da solo ma tutti possiamo dare il nostro contributo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna in Prefettura delle medaglie ai parenti dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. L'articolo Raggi: non dimenticare mai orrori Shoah, io dalla parte dei più deboli proviene da RomaDailyNews. romadailynews

