Materie Esami di Stato 2020: quando escono, pronostici e novità (Di martedì 28 gennaio 2020) Materie Esami di Stato 2020: quando escono, pronostici e novità Materie Esami di Stato: leggero ritardo per quanto riguarda la comunicazione da parte del Miur delle Materie su cui verterà la seconda prova degli Esami di Stato di quest’anno. Le informazioni dovrebbero comunque essere diffuse entro la fine di gennaio. Materie Esami di Stato: il ritardo del Mur Il calendario non lascia scampo: si è giunti al 28 gennaio e ancora nulla di certo si sa a proposito delle Materie su cui verterà la seconda prova dell’Esame di Stato 2020 prevista per il prossimo 18 giugno. Il ministro Azzolina a più riprese ha voluto rassicurare in questo senso: gli studenti conosceranno le decisioni del Miur in proposito entro la fine di gennaio. A tal proposito, poco meno di due settimane fa, ai margini del giuramento come ministro successivo alle dimissioni dell’ex ministro Fioramonti, sul suo ... termometropolitico

