M5s sceglie la continuità: Bonafede come capo delegazione nel governo (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel segno della continuità con il passato. Anche se il passato non è stato glorioso. La scelta di Alfonso Bonafede come nuovo capo delegazione M5s va nella direzione di sempre e si tratta di una vera e propria controffensiva, che respinge l’offerta arrivata dal premier Conte di creare un campo progressista insieme al Pd.Il ministro della Giustizia, fedelissimo di Luigi Di Maio nonostante qualche frizione nei mesi scorsi, rappresenterà quindi il Movimento nel governo. È stato scelto lui e non Stefano Patuanelli, il ministro per lo Sviluppo economico che ha invece ha aperto alla proposta del premier Giuseppe Conte di creare un campo progressista di centrosinistra. Ha vinto quindi la linea conservatrice, quella dell’ex capo politico. E anche Vincenzo Spadafora, con un passato nella Margherita, che più di chiunque altro ha lavorato ... huffingtonpost

