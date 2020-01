LIVE Djokovic-Raonic 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: primo set in equilibrio (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Buon servizio ma Raonic tira out il dritto. A-40 Servizio al corpo vincente del canadese. 40-40 Prima esterna vincente di Raonic. 40-A Il punto precedente potrebbe pesare molto sull’andamento di questo set. Djokovic si difende alla grande e trova l’angolo perfetto con il rovescio lungo linea. Set point per il serbo. 40-40 Incredibile cosa ha sbagliato Raonic!!!! Servizio e dritto all’incrocio delle righe, Djokovic tira un passante ma il canadese col campo completamente libero appoggia in rete. 40-30 Serve and volley di Raonic, la risposta di Djokovic in recupero finisce out. 30-30 Prima vincente del canadese. 15-30 Servizio, dritto e voleé di Raonic. 0-30 Djokovic prende in mano lo scambio e costringe alla corsa Raonic che alla fine sparacchia in corridoio il dritto. 0-15 Doppio fallo di Raonic. 5-4 Djokovic. Il ... oasport

