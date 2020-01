Kobe Bryant, ecco chi è la moglie di Kobe e la mamma di Gianna Maria (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant, la grande leggenda dell'NBA la cui tragica morte ha commosso tutto il mondo, aveva trovato l'amore della sua vita in una messicana, Vanessa Laine Bryant. Con lei ha avuto quattro figlie: Gianna Maria-Onore Bryant, morta con Kobe nell'incidente di elicottero del 26 gennaio, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant e Capri Bryant, nata nel giugno 2019. Di origine messicana ma con la cittadinanza americana, Vanessa Cornejo Urbieta è nata il l 5 maggio 1982, da Stephen Laine e Sophia Laine, e prima di sposarsi ha lavorato come modella. A differenza di suo marito, che era un personaggio pubblico dentro e fuori dal campo e che aveva un'a vita sociale frenetica, Vanessa è una persona più riservata a cui piace mantenere il più possibile la propria privacy. (Continua...) Vanessa ha sposato il giocatore dei Lakers nel 2001. Si erano incontrati nel 1999. A quel tempo ... howtodofor

