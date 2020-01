Kobe Bryant e la moglie Vanessa, patto segreto sull’elicottero: parla l’amico (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant e la moglie Vanessa, il patto segreto sull’elicottero: parla l’amico di famiglia La morte di Kobe Bryant ha gettato il mondo dello sport e dei suoi appassionati nello sconforto e nello sconcerto. Tragedia nella tragedia, a perdere la vita nello schianto del suo elicottero è stata anche la figlia Gianna Maria Onore Bryant … L'articolo Kobe Bryant e la moglie Vanessa, patto segreto sull’elicottero: parla l’amico proviene da Gossip e Tv. gossipetv

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - dchinellato : Kobe Bryant superò Michael Jordan nella classifica dei realizzatori a Minneapolis. I Wolves hanno voluto onorarlo r… -