Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper rivela: «Sono una mamma felice e single» (Di martedì 28 gennaio 2020) Chiudere definitivamente una storia d’amore non è mai stato semplice. Quando poi a mantenere il legame della coppia c’è una bambina la situazione sembra esser a volte ancora più difficile. Lo può testimoniare perfettamente Irina Shayk, la nota modella russa che ha avuto un’intensa relazione con Bradley Cooper. La top model e l’attore Sono stati insieme per ben quattro anni; fino a quando nel giugno del 2019 i due noti personaggi avevano deciso improvvisamente di separarsi. Qualcosa tra di loro non ha funzionato e quell’ingranaggio che permette di vivere una serena relazione d’amore si è automaticamente spezzato. La rottura sentimentale è stata una delle notizie più citate durante la recente estate occupando gran parte dalle pagine della cronaca rosa. Ma, il nobile silenzio di Irina in tutti questi mesi ha cercato in ogni modo di allontanare ogni tipo ... velvetgossip

