Il Paradiso Delle Signore, Puntate dal 3 al 7 Febbraio 2020: Ludovica si Trasferisce a Villa Guarnieri! (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Paradiso Delle Signore, trama Puntate dal 3 al 7 Febbraio 2020: per Ludovica è in arrivo un grande cambiamento, mentre ancora una volta Roberta ha bisogno di schiarirsi le idee… È arrivata ormai la metà stagione de Il Paradiso Delle Signore. Sembra passato poco tempo da quando c’era un grande timore che la soap dovesse chiudere, ma ora ci siamo già avviati oltre la metà della nuova stagione. E i colpi di scena continuano ad arrivare in grandi quantità. Prima, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso Delle Signore: dove eravamo rimasti Flavia sta per partire ed affida tutti i suoi beni ad Achille Ravasi. In questo modo pensa di mettere al sicuro Ludovica dai piani dei Guarnieri, ma non sa che Ravasi si sta avvicinando sempre di più ad Adelaide. Roberta è disperata per l’esito estremamente negativo dell’intervento subito dal fidanzato Federico. La ... uominiedonnenews

