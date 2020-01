IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020: A casa Conti si ascolta la radio che parla dell’imminente Festival di Sanremo, mentre Salvatore e Marcello pensano di noleggiare un televisore da mettere in caffetteria, a disposizione dei clienti che vorranno guardarlo. Angela viene assunta come Venere al PARADISO, in prova per due settimane. Tra Adelaide e Achille sta nascendo una certa complicità che è sgradita a Umberto. Federico torna a casa dopo l’operazione, ma Silvia ancora non svela il motivo del suo strano atteggiamento. Luciano decide di sfogarsi con Clelia. Roberta confida a Gabriella e Angela di voler incoraggiare Federico affinché riprenda a lavorare al suo romanzo. Clelia annuncia alle Veneri che, per la finale di Sanremo, il PARADISO organizzerà una serata aperta a tutti. Intanto in caffetteria i due soci ... tvsoap

