Frode fiscale da 160 milioni, 18 arresti e 34 milioni sequestrati: “Rapporti con una cosca attiva in Lombardia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Associazione per delinquere finalizzata a una Frode fiscale da oltre 160 milioni di euro, estorsione, usura ed autoriciclaggio. Sono 18 gli arresti eseguiti dai finanzieri di Milano e Lecco, dallo Scico di Roma in Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta e Calabria. Le Fiamme gialle su ordine del giudice per le indagini preliminari hanno eseguito anche un sequestro di 34 milioni di euro. Per gli inquirenti della Dda di Milano quella individuata e smantellata “un’organizzazione criminale composta anche da soggetti vicini a membri di una famiglia ‘ndranghetista da tempo radicata ed operante in Lombardia e a un gruppo criminale di origine calabrese che operava nel capoluogo lombardo. Le indagini – si legge in una nota – hanno consentito di scoprire una complessa Frode carosello all’Iva nel settore delle telecomunicazioni con l’utilizzo di una fitta rete di società ... ilfattoquotidiano

