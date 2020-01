Boris se ne infischia di Trump sul 5G: via libera del Regno Unito ai cinesi di Huawei (Di martedì 28 gennaio 2020) Via libera da parte del Governo britannico a Huawei Technologies per costruire parte della sua rete 5G di prossima generazione. La Gran Bretagna non ha quindi risposto positivamente alle pressioni dell’amministrazione Trump per boicottare il fornitore cinese di apparecchiature di telecomunicazione a causa di timori di sicurezza. Il consiglio di sicurezza nazionale britannico ha ritenuto che i rischi per la sicurezza presentati dall’azienda cinese potrebbero essere gestiti.La decisione è una grave battuta d’arresto per gli sforzi guidati dagli americani di reprimere l’uso dei prodotti Huawei e potrebbe incoraggiare altri Paesi a seguire l’esempio del Regno Unito. La Germania dovrebbe decidere se consentire a Huawei di costruire sezioni della propria rete 5G entro la fine dell’anno. huffingtonpost

