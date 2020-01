Secondo Shuhei Yoshida, Dreams durerà altri 10 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Durante gli Impy Awards (ovvero uno speciale evento organizzato da Media Molecule al fine di celebrare le migliori creazioni degli utenti in Dreams), Shuhei Yoshida ha speso qualche parola circa il futuro del titolo.L'ex-capo dei Worldwide Studios si è detto molto soddisfatto del progetto, dichiarando che Secondo lui verrà giocato per altri 10 anni:"Avete visto delle fantastiche creazioni oggi, ma questo è solo l'inizio. Dreams è un progetto che durerà 10 anni ma non di sviluppo! Parliamo di 10 anni dopo la pubblicazione. Non vedo l'ora di scoprire come questa piattaforma di evolverà e come i futuri creatori di videogiochi potranno sfruttare questi strumenti per realizzare esperienze in grado di far divertire gli altri utenti." Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Secondo Shuhei Yoshida, Dreams durerà altri 10 anni - badtasteit : Secondo Shuhei Yoshida di #Sony, #Dreams dovrebbe essere un progetto decennale - cyberanimax : -