Scambio Bernardeschi Paquetà, i tempi sono stretti: la situazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scambio Bernardeschi Paquetà, ecco l’ultima idea delle dirigenze di Juve e Milan. Operazione complicata a causa delle tempistiche L’ultima pazza idea di mercato è portata avanti da Juve e Milan. Si tratta di un ipotetico Scambio tra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà. I rossoneri si trovano a dover risolvere, a pochi giorni dalla fine della sessione, il problema legato al brasiliano. Per tale ragione, secondo Tuttosport, sarebbe maturata questa idea. L’operazione rimane comunque complicata, poiché i tempi sono stretti e venerdì si chiuderà tutto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

