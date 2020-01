Sanremo 2020: un nuovo ospite ha appena confermato. Ecco chi è (Di martedì 28 gennaio 2020) Sanremo 2020: manca sempre meno al via della settantesima edizione, in onda su Rai1 dal 4 all’ 8 febbraio. Stando alle ultime indiscrezioni forniteci da tvblog, l’ultimo ad aver confermato la sua presenza sul palco dell’Ariston è il tenore italiano Vittorio Grigolo. Quindi dopo l’annuncio di ospiti del calibro di Fiorello, Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, i Ricchi e Poveri, Al Bano e Romina Power, ora la notizia che anche Grigolo sarà alla corte di Amadeus. La partecipazione del tutto esclusiva di Grigolo alla kermesse canora più attesa dell’anno è prevista per la quarta serata, quella di venerdì 7 febbraio. Nella terza serata sarà preceduto da Tony Renis, cantautore e attore italiano, nonché suo manager. Tony Renis prenderà parte alla performance di Fiorello in Quando quando quando. La carriera di Vittorio Grigolo Vittorio Grigolo è uno dei ... trendit

